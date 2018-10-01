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С 1 октября в Украине водители обязаны будут ездить с включенными фарами на межгородских трассах

С 1 октября в Украине водители обязаны будут ездить с включенными фарами на межгородских трассах

С  понедельника, 1 октября, в Украине водители обязаны будут передвигаться на дорогах с дневными ходовыми огнями или включенным ближним светом фар. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины. 

"Вниманию водителей! С 1 октября во время движения вне населенных пунктов необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Это требование ПДД действует в период с 1 октября до 1 мая и является обязательным для выполнения в любое время суток", - сказано в сообщении.

 

Источник: http://strana.ua

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Темы: авто

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