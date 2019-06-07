Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:06
Просмотров: 102

С 1 сентября на украинских дорогах появится шумовая разметка

С 1 сентября на украинских дорогах появится шумовая разметка

С 1 сентября этого года вступают в силу изменения в Государственные строительные нормы (ГСН) по проектированию дорог общего пользования. В частности, в них содержится рекомендательная норма по использованию шумовых полос на крупнейших украинских трассах - дорогах высшей категории (I-II категории).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Отмечается, что такие полосы могут обустраиваться на обочинах и участках дороги с повышенной опасностью. Во время наезда автомобиля на них водитель и другие пассажиры чувствуют сильное шумовое и вибрационное действие, которое заставляет интуитивно сбрасывать скорость и повышать внимание на дороге.

"Усталость водителя или недосып могут иметь катастрофические последствия. Например, в Великобритании даже провели исследования на эту тему. Результаты шокирующие: каждый 10-й из опрошенных водителей признался, что засыпал за рулем, каждый 4-й хотел заснуть, потому что чувствовал себя усталым и вялым. В Украине, я думаю, ситуация не лучше. Обустройство шумовых полос может действительно существенно повысить безопасность на дорогах и уменьшить количество возможных ДТП. Поэтому мы прописали целесообразность их обустройства на крупнейших трассах. Норма начнет действовать в сентябре", - отметил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Использование шумовых полос на дорогах является рекомендательной нормой, касающейся нового строительства, реконструкции и капремонта дорог.

Подчеркивается, что по подсчетам экспертов, их обустройство может способствовать уменьшению количества ДТП в 4-6 раз.

 

  • Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновило Государственные строительные нормы по проектированию автомобильных дорог общего пользования. Согласно изменениям, сужается ширина левых полос движения на дорогах I категории - с 3-мя и более полосами движения в одном направлении. Теперь она будет составлять 3,5 м вместо 3,75 м.

Источник: bykvu.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: авто, дороги

Читайте ещё:

На улице Юры Зойфера до конца месяца ограничено движение транспорта
Сегодня 06:12    106
Движение по улицам Дмитриевской и Ярославской запрещено до конца месяца
06.06.2019 06:15    89
5 проблем с дизелем, которые нельзя игнорировать
05.06.2019 10:25    245
Опубликованы фото пробивки на Клочковскую
05.06.2019 08:24    924
Названі найпопулярніші автомобілі в Україні
04.06.2019 16:05    260
В центре Харькова на дороге горел автомобиль
03.06.2019 18:26    376
Центр Харькова может стать пешеходным
03.06.2019 08:25    320
Шатиловскую перекрыли еще на неделю
02.06.2019 06:20    159
На улице Ново-Веринской и улице Пестеля до конца лета запрещено движение
01.06.2019 06:41    124
На Григоровском шоссе ограничено движение транспорта. Трамвай №16 завтра не будет ходить, а №27 - изменит маршрут
31.05.2019 07:10    163
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 