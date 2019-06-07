С 1 сентября на украинских дорогах появится шумовая разметка

С 1 сентября этого года вступают в силу изменения в Государственные строительные нормы (ГСН) по проектированию дорог общего пользования. В частности, в них содержится рекомендательная норма по использованию шумовых полос на крупнейших украинских трассах - дорогах высшей категории (I-II категории).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Отмечается, что такие полосы могут обустраиваться на обочинах и участках дороги с повышенной опасностью. Во время наезда автомобиля на них водитель и другие пассажиры чувствуют сильное шумовое и вибрационное действие, которое заставляет интуитивно сбрасывать скорость и повышать внимание на дороге.

"Усталость водителя или недосып могут иметь катастрофические последствия. Например, в Великобритании даже провели исследования на эту тему. Результаты шокирующие: каждый 10-й из опрошенных водителей признался, что засыпал за рулем, каждый 4-й хотел заснуть, потому что чувствовал себя усталым и вялым. В Украине, я думаю, ситуация не лучше. Обустройство шумовых полос может действительно существенно повысить безопасность на дорогах и уменьшить количество возможных ДТП. Поэтому мы прописали целесообразность их обустройства на крупнейших трассах. Норма начнет действовать в сентябре", - отметил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Использование шумовых полос на дорогах является рекомендательной нормой, касающейся нового строительства, реконструкции и капремонта дорог.

Подчеркивается, что по подсчетам экспертов, их обустройство может способствовать уменьшению количества ДТП в 4-6 раз.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновило Государственные строительные нормы по проектированию автомобильных дорог общего пользования. Согласно изменениям, сужается ширина левых полос движения на дорогах I категории - с 3-мя и более полосами движения в одном направлении. Теперь она будет составлять 3,5 м вместо 3,75 м.

Источник: bykvu.com

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