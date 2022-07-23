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С 24 июля в силу вступят новые правила для получения водительского удостоверения

С 24 июля в силу вступят новые правила для получения водительского удостоверения

Они будут состоять из 5 шагов:

● Пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить об этом свидетельство, действующее 1 год (без сдачи внутреннего экзамена).

● Сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение.

● Выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение.

● Сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, которое действует 2 года.

● В сервисном центре МВД успешно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение.

Джерело: https://t.me/c/1578682544/13425

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: україна

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