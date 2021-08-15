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С понедельника на площади Свободы запрещается движение транспорта

С понедельника на площади Свободы запрещается движение транспорта

Центр Харькова полностью перекрыли под торжественные мероприятия ко Дню города и Дню независимости Украины.

Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская – ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, будет запрещено с 7:00 16 августа по 24 августа (включительно). Об этом сообщили в пресс-центре Харьковского горсовета.

По данным Департаментк инфраструктуры, запрет связан с подготовкой и проведением на пл. Свободы праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, Дню города, Дню Государственного Флага Украины и 30-й годовщине независимости Украины.

В связи с этим, движение транспорта будет организовано по правой стороне пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

А с 21 по 24 августа будет запрещено движение транспорта и по правой стороне пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

В связи с этим, некоторые автобусы изменят свой маршрут следующим образом:

– №20э, 119э: – ул. Сумская – пр. Независимости – ул. Тринклера – пл. Свободы – пр. Науки и далее по маршруту

Также с 21 по 24 августа на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера будет запрещена парковка автомобилей.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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