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С понедельника трамвай №27 изменит маршрут, а №16 и 16А - не курсируют

С понедельника трамвай №27 изменит маршрут, а №16 и 16А - не курсируют

Движение трамваев по ул. Академика Павлова, на участке от ул. Героев Труда до пер. Салтовского, будет запрещено с 9:00 до 16:00 с 6 по 10 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей по ул. Академика Павлова.

На этот период трамваи будут курсировать так:

- №27: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная – пл. «Защитников Украины» - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская (ст. метро «Киевская») - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;

-№16, 16А: не ходят.

Источник: city.kharkov.ua

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