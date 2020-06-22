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С понедельника трамвай №8 изменит маршрут движения, а №5 - не будет ходить

С понедельника трамвай №8 изменит маршрут движения, а №5 - не будет ходить

Движение трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии, будет запрещено с 1:00 22 июня до завершения ремонтных работ.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайного переезда ул. Плехановская - ул. Молочная (кривые в направлении стадиона «Металлист»).

В связи с этим, движение трамваев будет организовано следующим образом:

№5 - не ходит;

№8: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - ул. Морозова/ул. Кошкина - пр. Московский - ул. Академика Павлова - пер. Салтовский - Салтовское шоссе - 602 м/р.

Источник: city.kharkov.ua

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