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С весны следующего года харьковчане смогут улететь в Италию

С весны следующего года харьковчане смогут улететь в Италию

Договоренности об открытии новых направлений достигли сегодня губернатор Юлия Светличная и президент авиакомпании Ernest Airlines Шади Эль Таннир.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

По словам Светличной,  с марта следующего года откроются два направления авиарейсов из Харькова - в Милан и Рим.

Президент Ernest Airlines же добавил, что онлайн-продажа билетов на рейсы из Харькова в итальянские города начнется на следующей неделе. Рейсы будут осуществляться по четвергам, пятницам и воскресеньям. Отправление из Харькова и из Италии - во второй половине дня.Такой график  даст возможность туристам провести в этих городах выходные. Полные трое суток. Стоимость билетов - от 45 евро в одну сторону. 

Генеральный директор Международного аэропорта «Харьков» Владимир Васильченко в свою очередь отметил, что в этом году рейсы в Милан из Харькова осуществляла компания «МАУ».Но они ограничились сезонным расписанием и остановились осенью этого года. К тому же Ernest предлагает более раннее время прилета в Милан, чем «МАУ», поэтому пассажиры смогут более комфортно добраться до центра города.

Кроме того, глава ХОГА рассказала о  том, куда до конца года смогут напрямую улететь харьковчане. Это Вена, Лондон, Гданьск и Вроцлав (на протяжении месяца соответствующие направления из Харьковского аэропорта открывает лоукост WizzAir).

«Пассажиропоток Харьковского аэропорта в этом году по планам составит более 950 тысяч пассажиров. Это на 20% больше, чем в прошлом году, и на 60% больше, чем в 2013-м», - привела она цифры.

 

Агентство Телевидения Новости

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