С завтрашнего дня на дорогах Украины заработают еще 24 камеры фиксации скорости

С 21 февраля в трех городах Украины и двух областях будут запущены 24 новых комплекса автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, сообщает замначальника патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

Новые комплексы фиксации нарушений ПДД установлены в Киеве, Сумах, Виннице, Мукачево и на трассах Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

С картою размещения камер можно ознакомиться на сайте МВД https://cutt.ly/tTLVxH2

Напоминаем адреса камер, установленных в Харькове и области.

Харьков:

ул. Героев Труда, 2/48 (направлена в сторону ул. Ковпака);пр. Науки, 60А (направлена в сторону ул. Новгородской);пр. Науки, 7В (направлена в сторону ул. Бакулина);пр. Науки, 12 (направлена в сторону пр. Независимости);пр. Московский, 86А (направлена в сторону ул. Никитина);пр. Московский, 118, (направлена в сторону ул. Соича);ул. Полтавский Шлях, 79 (направлена в сторону ул. Семинарской);ул. Полтавский Шлях, 62Б (направлена в сторону ул. Евгения Котляра);Белгородское шоссе, 1 (ул. Коммуны);Белгородское шоссе, 2 (направлена в сторону ул. Деревянко);пр. Льва Ландау, 27 (направлена в сторону ул. Маршала Федоренко).

Харьковская область:

468 км+745 автодороги М-03 (направлена в сторону Полтавы);517 км+233 автодороги М-03 (направлена в сторону Харькова);622 км+984 автодороги М-03 (направлена в сторону Харькова);624 км+043 автодороги М-03 (направлена в сторону Славянска);15 км+381 автодороги М-18 (направлена в сторону Харькова);16 км+622 автодороги М-18 (направлена в сторону Харькова);19 км+285 автодороги М-18 (направлена в сторону Харькова);19 км+426 автодороги М-18 (направлена в сторону Мерефы);1 км+118 автодороги Р-46 (направлена в сторону Харькова).

Таким образом, с завтрашнего дня в Украине будет функционировать уже 270 устройств контроля нарушений «Каскад», установленные в 25 городах и 16 областях.

Агентство Телевидения Новости