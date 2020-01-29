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Самолет Варшава - Харьков не может приземлиться из-за тумана

Самолет Варшава - Харьков не может приземлиться из-за тумана

Пассажирский самолет авиакомпании LOT, вылетевший в 11 часов 11 минут утра из Варшавы в Харьков, стал снижаться, подлетая к Харькову, но из-за мильного тумана не получил разрешения на посадку.

По состоянию на 14:05 самолет сделал уже три круга в воздухе на подлете к Харькову, ожидая, что туман рассеется.

В это же время кружит неподалеку от Харькова еще один самолет - частный лайнер бизнес-класса Gulfstream G200 Galaxy, направлявшийся в Харьков из Минска.

 

Агентство Телевидения Новости

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