Сегодня 14:10
Просмотров: 177
Самолет Варшава - Харьков не может приземлиться из-за тумана
Пассажирский самолет авиакомпании LOT, вылетевший в 11 часов 11 минут утра из Варшавы в Харьков, стал снижаться, подлетая к Харькову, но из-за мильного тумана не получил разрешения на посадку.
По состоянию на 14:05 самолет сделал уже три круга в воздухе на подлете к Харькову, ожидая, что туман рассеется.
В это же время кружит неподалеку от Харькова еще один самолет - частный лайнер бизнес-класса Gulfstream G200 Galaxy, направлявшийся в Харьков из Минска.
Загрузка...