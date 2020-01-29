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Самолет Варшава - Харьков не сядет в Харькове
Прокружив почти час в воздухе близ Харькова, экипаж самолета авиакомпании LOT, выполняющий рейс Варшава - Харьков принял решение отказаться от попыток посадить самолет в Харькове.
Самолет из-за тумана, опустившегося на Харьков развернулся и полетел в направлении Киева.
Таким образом, в Харьков не только не прилетели пассажиры данного рейса, но и не смогут теперь улететь пассажиры, которые должны были этим самолетом сегодня днем отправиться в Варшаву.
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