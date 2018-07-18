Считаем, что выгоднее: евробляхи или электромобиль?

Что окажется выгоднее - машина на европейских номерах с большим пробегом за $2000, или б/у электрокар за $15 000, если учитывать, что человек на нем будет ездить 5 лет?

Блогер Zen Antipop подсчитал, во сколько обойдется владение автомобилем на «бляхах», и сравнил ее со стоимостью покупки и владения электромобилем. Дальше текст по его словам.

Покупаем. "евробляха" VS электрокар

Представим покупку некой средней "евробляхи". Скажем нерастаможенной BMW 3-й серии примерно 2000 года - 18-летняя машина с пробегом более 300 тыс. км и двигателем 2 л. Стоит она около $ 2000-3000. Берем за основу $2000.

Покупка электромобиля будет значительно дороже. Но растаможка в Украине (временно) бесплатная. Сейчас отменены все акцизы и пошлины на ввоз полностью электрических авто, а также уплата НДС.

Самым популярным электрокаром в Украине и мире является Nissan Leaf 2014-2016, который обойдется $15 000 (в зависимости от года выпуска, состояния комплектации, но это средняя цена). Эта цена включает саму покупку, страховку, привоз из США и растаможку, а также учитывает прибыль салона, который все это сделает за вас. Но если вы захотите покупать-везти электрокар сами, то сэкономите еще пару тысяч долларов.

В итоге вы получаете абсолютно легальное 2-4 летнее авто с пробегом 20-50 тыс. км.

Тратимся на эксплуатацию. "евробляха" VS электрокар

За год при нормальном использовании (не такси, не другая профессиональная деятельность на авто) 18-летнее нерастаможенное BMW за $2000 проедет 15-20 тыс. км. Будем отталкиваться от 15 тыс. км. Это 40 км в день: на работу, с работы, и еще периодические поездки в свободное время. Если же ездить далеко, и регулярно за город и по стране, то конечно пробег будет более 15 тыс. км, но возьмем этот минимум.

Итак, расход топлива у такого авто будет около 10 л. на 100 км (по городу может быть и больше, за городом - меньше, но мы берем средний показатель). Цену топлива тоже возьмем среднюю - 30 грн./л.

Проехав на BMW 15 тыс. км за год, будет потрачено около 1500 литров горючего, а это около 45 000 грн ($1700). К затратам на эксплуатацию добавляем еще ежегодное ТО + возникающий время от времени мелкий ремонт (в котором практически 20-летнее авто точно периодически будет нуждаться). Это еще около $300 в год минимум.

Таким образом, довольно умеренная эксплуатация машины обойдется приблизительно в $2000 в год. А за 5 лет эксплуатации - где-то $ 10 000 по скромным оценкам. И это без необходимости серьезных ремонтов, поломок и т.д.

"То есть через 5 лет у вас на руках 23-летняя морально и физически полностью устарелая нерастаможенной тачка с пробегом уже около 400 тыс. км, на которую вы совокупно потратили $2000 + $10 000 = $ 12 000. И это минимум", - отмечает блогер.

Если продолжить пользоваться этим автомобилем дальше, то совокупные расходы будут ежегодно расти. Поэтому за следующие 5 лет придется потратить еще $10 000, хотя скорее всего больше, потому что срок службы машины уже будет на исходе и она потребует все больше финансовых вливаний.

Или же после 5 лет ее удастся продать (если тогда еще можно будет продавать нерастаможеннуые машины), и если даже за те же $2000, за которые вы его купили (что весьма маловероятно). В этом случае владелец такой "евробляхи" уже за время пользования потратил минимум $10 000, которые уж никак не удасться компенсировать.

"И это я взял вариант, когда за эти 5 лет закон, которого так требуют сами "евробляхеры", и по какому машину таки придется растаможить, уплатив то за это, принят так и не будет. Но это также маловероятно, потому что такой закон уже приняли в первом чтении. Согласно ему растаможка нашего авто по новым сниженным ставкам составит где-то 1500 евро, или более $1700. И чем старше авто, тем больше стоимость растаможивания. Приплюсуйте это к собственным расходам", - отмечает блогер.

Рассмотрим аналогичную ситуацию для 2-4 летнего Nissan с пробегом 30 тыс. км за $15 000 (да, есть электрокары и дешевле, скажем Fiat или Smart, а есть и более дорогие - BMW, Hyundai, Chevrolet, Tesla, но берем средний вариант).

Если за год на нем проехать те же 15 тыс. км, то для его зарядки потребуется около 2000 кВт-ч электричества (на 1 кВт-ч Leaf проедет более 7 км.

Стоимость зарядки. Можно заряжаться дома или в гараже от обычной розетки 220В по бытовым (1,7 грн за кВт-ч), а еще лучше - ночным (0,9 грн за кВт-ч) тарифам. Можно заряжаться на быстрых зарядных станциях по цене от 3 до 5 грн за кВт-ч. Можно на суперчарджерах 4-6 грн за кВт-ч. А можно заряжаться бесплатно на разных точках, которые в городе встречаются.

Если рассматривать средний вариант -по 3 грн за кВт-ч. То получится, что на зарядку за год вы потратите 6000 грн (2000 кВт-ч * 3 грн), или $230.

Техосмотр для Leaf требует не раз в 10 - 15 тыс. км пробега (как для машин с ДВС) а раз в 30 тыс. км. То есть где-то раз в 2 года. И стоит оно на порядок меньше, так как в нормальных условиях, состоит только из замены масла в редукторе и замены фильтра салона, и замена тормозных колодок раз в 60 тыс. км. То есть на обслуживание потребуется около $30-50 в год. Если округлить в большую сторону все расходы (зарядка + ТО + ремонт) до $300 в год.

За 5 лет это составит до $1500. То есть покупка и эксплуатация электрокара за 5 лет обойдется в $15 000 + $1500 = $16 500.

"Итак, за 5 лет использования, уже 7-8-летнее, растаможеное электроавто с пробегом около 100 тыс. км. потеряет 50% стоимости. Если в этот момент вы его продадите, то сможете это сделать за, скажем, $ 7000 - $7500. Получается за 5 лет вы в минусах лишь на $9000. И это на $ 4000 меньше, чем в случае с "бляхой"!", - отмечает блоггер.

Миф про батареи для электрокаров

"Здесь оппоненты расскажут байку, которую они где-то слышали, о том, что "батарея электроавто живет 3-5 лет" и стоит бешеных денег. Но это миф!", - отмечает блогер. - "Да, конечно, со временем литий-ионные батареи теряют свою емкость. Но во-первых, не так быстро, а только по 5-6% в год. А во-вторых, батарея Leaf состоит из блоков, поэтому со временем можно заменить не всю батарею, а только "плохие" блоки, а это значительно дешевле, чем менять всю".

при этом стоит учитывать, что старую батарею обычно не выбрасывают, а продают, ведь для б/у батарей из-под электрокаров авто есть еще много применений, например для аккумуляции энергии от солнечных панелей, для освещения дома ночью и т.д. То есть продажа старой батареи частично компенсирует расходы на новую.

Кроме того, ежегодно цены на батареи падают, потому что их массовое производство постоянно растет вместе с популярностью электрокаров.

"Поэтому думайте, считайте и решайте, что лучше... Как по мне, выбор очевиден! И не только я так считаю, ведь в течение последних нескольких лет Украина находится в десятке стран мира, имеющих наибольшие темпы прироста электрических авто в их парке, а в определенные годы мы выходили даже на пятое место".

Источник: elektrovesti.net

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