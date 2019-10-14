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Сегодня на Сумской - марш, движение перекроют

Сегодня на Сумской - марш, движение перекроют

14 октября перекроют Сумскую. Причина - мирное шествие по улице. По данным горсовета, дорога будет перекрыта на участке от пл. Конституции до пр. Независимости с 16:00 до 20:00.

Автобусы будут объезжать закрытый участок так:

№20э, 217э: изменят конечную остановку и будут высаживать пассажиров на остановке "Станция метро "Госпром";

№78э: изменит конечную остановку и будет высаживать пассажиров на остановке "Станция метро "Госпром" и изменит маршрут таким образом: - ст. м. "Госпром" - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская и далее по маршруту;

№119э: пер. Армянский - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту;

№202э: пер. Спартаковский - ул. Университетская (конечная) - спуск Соборный - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - ул. Рудика.

Справка SQ. В 16.00 на площади Конституции стартует марш защитников Украины.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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