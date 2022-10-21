Транспорт
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Сегодня 08:00
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До 23 октября закрыто движение транспорта на перекрестке улиц Веснина и Пушкинской

Во время ремонта будет запрещено движение автобусов по ул. Матюшенко, на участке от ул. Шевченко до ул. Челюскинцев и на Журавлевском спуске.

Связи с этим автобус №47 будет курсировать так: ул. Света – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – Харьковская набережная – пер. Армянский – пл. Конституции – ул. Сумская – пр. Независимости – ст. м. «Университет».

Джерело: https://t.me/truexakharkiv/19858

Новости портала «Весь Харьков»

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