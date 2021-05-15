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Сегодня вступил в силу закон о «евробляхах»

Сегодня вступил в силу закон о «евробляхах»

В Украине в субботу, 15 мая, вступил в силу Закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины". Накануне закон был опубликован в газете "Голос Украины". Он вступит в действие через месяц со дня вступления в силу.

Законом предлагается освободить от штрафных санкций владельцев автомобилей на еврономерах, которые были ввезены до конца 2020 года, при условии единовременной уплаты пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Агентство Телевидения Новости

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