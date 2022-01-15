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Сегодня закроют Сумскую: как будет ходить транспорт

Сегодня закроют Сумскую: как будет ходить транспорт

15 января движение транспорта по ул. Сумской, на участке от пл. Конституции до ул. Жен-Мироносиц, будет запрещено с 11:30 до 13:00. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением шествия по ул. Сумской - на участке от пл. Конституции до ул. Жен-Мироносиц. Мероприятие пройдет в рамках IV Всеукраинского фестиваля "Вертеп-Фест-2022".

Автобусы будут объезжать закрытый участок на ул. Сумской следующим образом:

● №78э изменит конечную остановку и будет производить высадку пассажиров на остановке "ст. метро "Госпром" и изменит путь следования так: ст. метро "Госпром" – пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская и далее по маршруту;

● №119э: - пер. Армянский – пл. Павловская – пл. Сергиевская – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пр. Независимости – пр. Науки и далее по маршруту.

Также 15 января с 11:30 до 13:00 будет прекращено движение троллейбусов и автобусов коммунальной формы собственности по пл. Конституции, ул. Сумской, на участке от пер. Спартаковского до пр. Независимости.

Движение троллейбусов и автобусов будет организовано следующим образом.

троллейбус №50:

● Пятихатки – Белгородское шоссе – ул. Сумская - пр. Независимости – автономным ходом разворот через перекресток пр. Независимости/пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – Белгородское шоссе - Пятихатки;

троллейбус №55:

● поселок Жуковского (Свято-Николаевский храм) - пр. Жуковского – ул. Академика Проскуры – ул. Чкалова - ул. Лесопарковская – ул. Рудика – ул. Коммуны - Белгородское шоссе - ул. Сумская – пр. Независимости – автономным ходом разворот через перекресток пр. Независимости/пр. Науки – пр. Независимости - ул. Сумская – Белгородское шоссе – ул. Коммуны – ул. Рудика - ул. Лесопарковская – ул. Чкалова – ул. Академика Проскуры - пр. Жуковского – поселок Жуковского (Свято-Николаевский храм);

автобус №20:

● Больница скорой помощи - ул. Балакирева – ул. Отакара Яроша – пр. Науки – пр. Независимости – спуск Клочковский – ул. Клочковская – пл. Сергиевская – пл. Павловская – ул. Университетская – пер. Спартаковский (разворот) – ул. Университетская – спуск Бурсацкий – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пр. Независимости – пр. Науки и дальше по основному маршруту;

автобус №217:

● Лозовенька (ТЦ "Мэтро") – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – пр. Независимости – спуск Клочковский – ул. Клочковская – пл. Сергеевская – пл. Павловская – ул. Университетская – пер. Спартаковский (разворот) – ул. Университетская – спуск Бурсацкий – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пр. Независимости – пр. Науки и далее по основному маршруту;

автобус №272

● остановит движение на период прохождения колонны по площади Конституции.

Также 15 января будет приостановлена работа парковочной площадки по адресам:

● ул. Сумская, ул. Рымарская (в районе театра опера и балета);

● ул. Скрипника: от ул. Сумской до ул. Чернышевской;

● ул. Рымарская, 30-34.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

Новости портала «Весь Харьков»

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