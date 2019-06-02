Шатиловскую перекрыли еще на неделю

Движение транспорта по ул. Шатиловской, на участке от ул. Крымской до ул. Бакулина, будет запрещено до 7 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с продлением сроков ремонтных работ на тепломагистрали по ул. Шатиловской. Ранее движение планировалось восстановить 1 июня. На время ремонтных работ объезд закрытого участка осуществляется в соответствии со схемой организации дорожного движения.

Источник: sq.com.ua

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