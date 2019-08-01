Шри-Ланка отменила для украинцев плату за визу

С 1 августа 2019 года правительство Шри-Ланки отменило оплату за визу для граждан 48 стран, среди них и украинцы.

Как сообщает lowcostavia.com.ua, теперь получение визы по прибытию в аэропорт (на срок до 30 дней) будет бесплатным.

Ранее украинцы вынуждены были платить за визу в аэропорту примерно $40.

В список 48 стран, гражданам которых визу на Шри-Ланку будут выдавать бесплатно, входят: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Камбоджа, Канада, Китай, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таиланд, Венгрия, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Япония.

Как сообщается, плату за визу отменили на следующие 6 месяцев, после чего правительство Шри-Ланки оценит эффективность этой программы.

Агентство Телевидения Новости