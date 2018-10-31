Систему E-ticket в метро Харькова с 1 ноября не запустят

Эту информацию «МедиаПорту» подтвердил заместитель Харьковского городского головы Евгений Водовозов.

По его словам, установка необходимого оборудования продолжается, поэтому запустить систему в метро 1 ноября не успеют.

На вопрос о сроках Водовозов сказал: «Стараемся побыстрее».

Систему единого билета для электрического транспорта E-ticket презентовали в Харькове год назад.

1 декабря 2017-го её запустили в наземном электротранспорте. В первые дни после запуска неизвестные повредили часть терминалов и валидаторов, на большинстве маршрутах они поначалу не работали. В горсовете также признали случаи саботажа со стороны работников электротранспорта. Планировалось, что метрополитен подключится к E-ticket с 1 января 2018 года. Однако сроки сдвигались: вначале — до февраля, затем — до сентября.

В конце августа директор Департамента инфраструктуры Харьковского горсовета Сергей Дульфан говорил, что запустить E-ticket в метро планируют 1 ноября. Задержка, по его словам, связана с техническими сложностями и изменениями в законодательстве. Нужно было перенастроить терминалы пополнения для приёма купюр большего номинала, проложить двойные — по новым требованиям — линии связи для валидаторов. Также пришлось учесть изменения в порядке выдачи льготных карт и квоты на проезд.

В октябре льготные электронные проездные начали выдавать школьникам. Предполагалось, что вначале проездные будут действовать в троллейбусах и трамваях, а с 1 ноября — и в метро. В мэрии заявляли, что после школьников льготные карты начнут выдавать студентам, а затем всем остальным льготникам.

По плану городских властей E-ticket должен стать основной формой оплаты проезда во всех видах электротранспорта. Бумажные билеты останутся только для разовых поездок.

С 1 ноября систему единого электронного билета начнут тестировать в Киеве.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины