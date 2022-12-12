Складні погодні умови: п’ять поїздів Укрзалізниці ще рухаються з затримками

Через складні погодні умови в районах польського, угорського та словацького кордонів деякі поїзди Укрзалізниці досі долають затримки.

Найбільші спізнення наразі зафіксовані у поїздів:

№716/715 Перемишль Київ на 8:35 год.

№706/705 Перемишль Київ на 3:51 год.

№32/31 Перемишль Запоріжжя 1:20 год.

№45/46 Харків Ужгород на 1:18 год.

№90/89 Перемишль Київ на 1:01 год.

Поїзди угорського формування Захонь-Чоп та словацького формування Кошице-Мукачево курсують із затримками в межах 30 хвилин.

Просимо вибачення та дякуємо нашим пасажирам за розуміння. Боремося з обледенінням контактної мережі та підстраховуємось резервними тепловозами, рух не спиняється.

Агентство Телевидения Новости