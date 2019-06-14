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«Скляний» міст у Києві тимчасово закрили – Кличко

«Скляний» міст у Києві тимчасово закрили – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про тимчасове обмеження доступу громадян на новий пішохідний міст.

«До завтра ми тимчасово обмежили доступ на пішохідний міст для здійснення там технологічних робіт. Це необхідно, бо вже «влігся» гусасфальт – покриття мосту, відійшла зайва крихта, яку потрібно прибрати та помити і почистити міст, нанести пластикову розмітку», – повідомив Кличко на сторінці у Facebook.

За його словами, після проведення всіх необхідних робіт 14 червня вдень «міст чекатиме на відвідувачів».

«Що стосується захисної плівки на скляних елементах мосту, яка постраждала від вандалів, то її найближчим часом замінять на шар захисного суперброньованого скла. Скляні елементи на мосту залишаться. Вони – абсолютно безпечні», – додав мер.

Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві відкрили 25 травня. Але тимчасово частково перекрили вже наступного дня – через тріщину в склі. Влада повідомила, що це може бути спричинене діями вандалів. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про «умисне знищення або пошкодження майна».

Маршрут нового мосту пролягає від Володимирської гірки до Арки дружби народів. Будівництво мосту тривало 5 місяців.

Источник: radiosvoboda.org

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Темы: киев

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