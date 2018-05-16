Скоро оставлять машину на тротуаре уже не получится

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины намерено обновить государственную строительную норму (ГСН), которая запретит обустройство автостоянок временного хранения на тротуарах.

Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующие изменения содержатся в новом проекте строительной нормы "Улицы и дороги населенных пунктов", передает УНИАН.

"Сегодня хаотические парковки автомобилей значительно затрудняют дорожное движение, вызывают дополнительные пробки и самое важное - создают опасность и неудобства для движения пешеходов. Поэтому норма о запрете размещения автостоянок временного хранения, в частности, на тротуарах, стала одним из изменений при обновлении ГСН относительно улиц и дорог. Это будет способствовать повышению безопасности в пешеходных зонах и минимизации возможных аварий с участием пешеходов", - написал Парцхаладзе.

По словам замминистра, обновленные государственные строительные нормы будут распространяться на проектирование новых и реконструкцию существующих улиц и дорог.

"Согласно новым ГСН, не допускается проектирование временных автостоянок на тротуарах; вдоль проезжих частей магистралей общегородского значения непрерывного движения; вдоль проезжих частей магистралей общегородского значения регулируемого движения и магистралей районного значения в случае, когда коэффициент использования пропускной способности приближается к 1 и при выделении на этих магистралях отдельных полос для движения маршрутного транспорта", - отметил Парцхаладзе.

По информации ProfiDOM.com.ua, обновленные государственные строительные нормы, по словам Парцхаладзе, уже утверждены и будут опубликованы в ближайшее время. При этом чиновник отметил, что фактические нарушения правил парковки во время эксплуатации дорог будут регулироваться в соответствии с новым принятым Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств", который вступает в силу 27 сентября.

Источник: profidom.com.ua

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