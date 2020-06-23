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SkyUp не будет возвращать полную стоимость авиабилетов при отмене рейсов из-за ограничений

SkyUp не будет возвращать полную стоимость авиабилетов при отмене рейсов из-за ограничений

Авиакомпания-лоукостер SkyUp не будет делать полный возврат денежных средств за билеты при отмене рейсов в будущем, если авиакомпания решит не выполнять перелет из-за отсутствия разрешения со стороны стран назначения на въезд граждан Украины. Это следует из недавнего заявления авиаперевозчика.

Пассажиры таких рейсов, согласно обнародованной политике SkyUp, смогут вернуть билеты только по условиям тарифа, а обработка заявления на возврат может занять от 3 до 6 месяцев. В качестве альтернативы авиаперевозчик предлагает получить промо-код в размере 120% от стоимости авиабилетов на оформление новых бронирований (после выдачи он действителен двое суток и распространяется на все рейсы, кроме специальных, в течение года с момента невыполненного рейса)  или без дополнительных оплат перенести дату вылета по тому же маршруту в течение года с момента невыполненного рейса.

Справедливости ради, эту же политику SkyUp навязывает сейчас для пассажиров, чьи рейсы не состоялись с начала года из-за введенных ограничений в связи с COVID-19. На форумах и в соцсетях можно найти множество жалоб раздосадованных клиентов о том, что перевозчик отказывается попросту возвращать деньги.

SkyUp предлагает три тарифа: Basic, Standard и Flex. Первые два не предусматривают возможности сдачи билета вообще, то есть при отказе пассажир может претендовать только на неиспользованные аэропортовые сборы (Taxex). Тариф Flex позволяет сдавать билет до вылета, однако придется заплатить штраф.

Политика авиакомпании по возврату денег за билеты по правилам тарифа при отмене рейсов противоречит украинскому законодательству. Как отмечает авиационный юрист Андрей Гук, форс-мажор освобождает авиакомпанию от выплаты компенсации, но не от возврата стоимости авиабилетов. Если авиакомпании отменяют рейсы из-за решений органов власти, а не пассажиры отказываются от билета, по закону авиаперевозчики должны действовать следующим образом:

  1. Проинформировать пассажиров о правилах возмещения;
  2. Предложить альтернативу;
  3. Если пассажир отказался от альтернативы — вернуть все средства, даже если тариф этого не предусматривает.

Однако на практике дела обстоят совершенно по-другому. В комментариях под сообщениями на официальной странице SkyUp в Facebook и на тематических форумах пользователи массово жалуются на невыполнение этих обязательств со стороны авиаперевозчика.

 

Ранее юрист Андрей Гук советовал в таких случаях писать запрос в авиакомпанию на письменное подтверждение факта отмены рейса и причины отмены, заявление о возврате всех средств с указанием, что рейс и изменение даты больше не удовлетворяет потребности путешественника, а также жаловаться в Госавиаслужбу.

 

Напомним, с 19 июня возобновить работу разрешили всем аэропортам, в том числе в регионах с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.

Источник: itc.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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