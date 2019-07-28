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SkyUp восени запускає ще три нових внутрішніх рейси

SkyUp восени запускає ще три нових внутрішніх рейси

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines оголосила про запуск до кінця 2019 року ще трьох нових внутрішніх рейсів. Всі вони будуть виконуватися в період зимового розкладу.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.

З 17 жовтня компанія буде виконувати рейси Харків-Львів. Польоти здійснюватимуться двічі на тиждень — по четвергах і неділях. Мінімальна ціна квитка в одну сторону без багажу – 639 грн.

З 25 жовтня будуть виконуватися рейси Київ-Харків. Періодичність — три рази на тиждень (понеділок, середа, п’ятниця). Вартість квитків стартує від 498 грн.

28 жовтня відбудеться перший політ за маршрутом Київ-Запоріжжя. Туди SkyUp планує літати чотири рази на тиждень — по понеділках, вівторках, середах і п’ятницях. Вартість квитка починається з 498 грн.

Всі зазначені рейси поки заплановані на період зимового розкладу — до 28 березня 2020 року.

Також перевізник збільшує частоту польотів по анонсованого раніше маршрутом Київ-Львів. З 17 по 26 жовтня 2019 року польоти будуть здійснюватися по четвергах і неділях, а починаючи з 27 жовтня по 28 березня 2019 року — по понеділках, вівторках, п’ятницях і неділях. Квитки на цей напрям авіакомпанія також продає за ціною від 498 грн в один бік.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»

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