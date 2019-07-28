SkyUp восени запускає ще три нових внутрішніх рейси

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines оголосила про запуск до кінця 2019 року ще трьох нових внутрішніх рейсів. Всі вони будуть виконуватися в період зимового розкладу.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.

З 17 жовтня компанія буде виконувати рейси Харків-Львів. Польоти здійснюватимуться двічі на тиждень — по четвергах і неділях. Мінімальна ціна квитка в одну сторону без багажу – 639 грн.

З 25 жовтня будуть виконуватися рейси Київ-Харків. Періодичність — три рази на тиждень (понеділок, середа, п’ятниця). Вартість квитків стартує від 498 грн.

28 жовтня відбудеться перший політ за маршрутом Київ-Запоріжжя. Туди SkyUp планує літати чотири рази на тиждень — по понеділках, вівторках, середах і п’ятницях. Вартість квитка починається з 498 грн.

Всі зазначені рейси поки заплановані на період зимового розкладу — до 28 березня 2020 року.

Також перевізник збільшує частоту польотів по анонсованого раніше маршрутом Київ-Львів. З 17 по 26 жовтня 2019 року польоти будуть здійснюватися по четвергах і неділях, а починаючи з 27 жовтня по 28 березня 2019 року — по понеділках, вівторках, п’ятницях і неділях. Квитки на цей напрям авіакомпанія також продає за ціною від 498 грн в один бік.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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