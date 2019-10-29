Skyup запустил регулярные рейсы "Киев-Харьков"

Авиакомпания-лоукостер SkyUp Airlines с 25 октября запустила прямые регулярные рейсы из Харькова в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону без багажа составляет от 498 грн.

"Таким образом, харьковчане смогут летать в столицу двумя авиаперевозчиками: МАУ и SkyUp Airlines", - отмечается в сообщении перевозчика.

По состоянию на 1 октября 2019 года компания перевезла 1 568 000 пассажиров с начала осуществления летной программы.

Источник: prm.ua

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