Снег сошел с асфальтом: водители жалуются на дороги в области

Сергей, водитель

Сплошные проблемные дилянки, сплошные. У меня просто терпения не хватает говорить об этих дорогах.

Так эмоционально Сергей отреагировал на вопрос по поводу качества дорог на Харьковщине. Мужчина ежедневно возит пассажиров и говорит, что из-за ям это занимает кучу времени. На эту же проблему жалуется и его коллега Петр. По его словам, снег, как и обычно, в регионе сошел вместе с асфальтом.

Петр, водитель

На окружній, як їдемо з Харкова, то захожу з Пісочина до Високого, ями зявляються кожного дня. Транспорту поток великий. Ну, як ми реагуємо… тормозимо, лаємся, що ми можемо сказати. Ну, гальмуємо, як правило, тому що на великій швидкості обганяти… краще пригальмувати, потихеньку переїхати і їхати дальше.

На плохие дороги жалуются и сами пассажиры. Люди признаются, что постоянно переживают за свою безопасность, ведь из-за ям автобус может оказаться в ловушке.

Зоя Васильевна, пассажир

Дорога на Дергачі, із Дворічного кута, де до Вільшан іде оця дорога «Харків-Вільшани», із Дворічного кута і до Дергачів дуже погана дорога, дуже. Там вообще вона, ну, убита.

Ольга, пассажир

С Харькова до Краснограду ужасная дорога, дальше лучше. Начинаешь напрягаться, когда едешь по ямам. И водители курсируют и как-то себя немножко неудобно чувствуешь.

В областной администрации объяснили, что дороги разрушаются из-за погодных условий, а именно – из-за перепадов температур. Плановые ремонтные работы начнутся к наступлению стабильной плюсовой температуры.

Олег Синегубов, председатель ХОГА

Ми всі розуміємо, що до безпосередньо капітальних ремонтів будемо приходити тоді, коли нам дозволить відповідна погода. Однак ми розуміємо стан, наприклад М03, там де Коротич, й інша дуже велика кількість скарг, які находять від громадян. Тому що там утворюються ями і вибоїни, після того йде перепад температурі плюс-минус.

Между тем, в Укравтодоре сообщили, что подрядные организации уже начали ямочный ремонт участка от Харькова до Валок дороги М03. Однако отметили, что аварийная ликвидация ямочности – это временная мера, которая не должна заменить текущий средний или капитальный ремонт.





Агентство Телевидения Новости