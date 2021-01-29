Снегопад на Харьковщине: на дорогах работает спецтехника

Проезд по государственным дорогам Харьковщины по состоянию на утро 29 января обеспечен.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

По данным дорожной службы, около 23-00 часов 28 января с Красноградского района Харьковщины пришли осадки в виде слабого снега, с сильными порывами ветра 15-20 м / с, которые до 4-00 утра распространились на центральную и северную части области. Температура колебалась ночью от 0 ° С до -1 ° С. По области выпало до 5 см снега.

По состоянию на 9-00 29 января в регионе облачно, идет снег, также наблюдается слабый снег с ветром на большей части области, кроме Изюмского и Купянского районов.

Покрытие на дорогах в большинстве районов, по данным дорожников, - мокрое. Его обрабатывают противогололедной смесью.

Также на дорогах области задействовано 128 единиц техники, из них в чередовании - 24 единицы. Для обработки дорог противогололедными материалами в течение суток использовано 519,6 м 3 песчано-соляной смеси и 35,4т технической соли.

С сегодняшнего дня, по данным Харьковского гидрометеорологического центра, в течение следующих дней будет наблюдаться ночной переход температуры через "0 ° С", что может привести к осложнениям дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования. Кроме этого 29.01 - 01.02 по области будут наблюдаться местами осадки в виде мокрого снега, снега и дождя.

При таких погодных условиях, как колебания температурных показателей с плюса на минус и наоборот, в сочетании с осадками и высокой влажностью воздуха, существует вероятность возникновения гололеда на дороге, отметили в САД и напомнили водителям о необходимости обязательного использования зимних шин.

«Не нарушайте ПДД, в частности скоростной режим, дистанцию и интервал. В случае резкого ухудшения погодных условий водители и перевозчики могут отстояться на стоянках и местах отстоя для транспортных средств», - рекомендуют в Службе автомобильных дорог Харьковщины.





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