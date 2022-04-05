Сегодня 08:10
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Сьогодні курсуватимуть такі рейси
08:30 — 753 Харків-Пас. – Львів (квитки в продажу)
11:30 — 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ (безкоштовно)
12:06 - 45/46 Лозова - Ужгород (безкоштовно)
14:58 — 17/18 Харків-Пас. – Львів (квитки в продажу)
17:00 — 755 Харків-Пас. – Львів (квитки в продажу)
19:27 — 795/796 Харків-Пас. – Дніпро (квитки в продажу)
20:35 — 138/137 Лозова – Хмельницький (безкоштовно)
21:08 — 1/2 Харків-Пас. – Івано-Франківськ (квитки в продажу)
21:43 - 8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна (квитки в продажу)
22:10 - 45/46 Ужгород – Лозова (квитки в продажу)