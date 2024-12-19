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Сьогодні у Харкові на вулиці Полтавський Шлях тимчасово обмежать рух транспорту

Сьогодні у Харкові на вулиці Полтавський Шлях тимчасово обмежать рух транспорту

Рух транспорту на вул. Полтавський Шлях, в районі зупиночного пункту «вул. Євгена Котляра» при русі в бік до ст. м. «Холодна Гора», буде обмежений з 9:00 до 15:00 19 грудня.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано із встановленням на зупиночному пункті павільйону очікування.

Пропуск транспорту здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою руху.

Агентство Телевидения Новости

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