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Создан электромобиль, которому нужно не больше энергии, чем электрочайнику

Создан электромобиль, которому нужно не больше энергии, чем электрочайнику

Электрокар может проехать 900 км на одном заряде.

Об этом сообщает телеграм-канал "Автомир".

В университете Кембриджа создали ультраэффективный электромобиль Helia, который ездит, используя примерно столько же энергии, как электрочайник: машина проезжает 80 километров в час, используя только 2.5 кВт / ч - это где как вскипятить один большой электрочайник. Также это в 8 раз меньше, чем потребляет нынешняя Тесла третьей модели, и в девять раз меньше, чем нынешний Volkswagen e-Golf.

Благодаря этому автомобиль Helia может на одном заряде аккумулятора проехать 900 километров - скажем, этого уже вполне достаточно для поездок по всей Украине. Правда, не по украинским дорогам. Ведь такое большое расстояние объясняется легким шасси и корпусом, а это требует ровного покрытия дорог.

Мало того, в солнечных странах вроде Австралии заряд используется еще дольше, ведь машина частично пополняет его с помощью солнечных батарей.

Источник: socportal.info

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: авто

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