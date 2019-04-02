Списать можно, а пополнить - нет : в метро Харькова заработал Е-ticket

С первого апреля в харьковской подземке, наконец, заработала электронная система оплаты проезда единым билетом E-Ticket. По информации Метрополитена оплатить проезд пластиковой картой харьковчане могут пока на шести станциях метро - "Победа", "Госпром", "Архитектора Бекетова", "Исторический музей", "Проспект Гагарина" и "Алексеевская". Впрочем, как выяснили журналисты, например на станции "Исторический музей ", валидатор хоть и работает, а вот терминалы пополнения и получения заветных зеленых карточек - нет. Увидев камеру, сотрудники метро вообще почему-то испугались и беспрестанно твердили, что, предварительно не спросив разрешения у руководства КП «Харьковский метрополитен», снимать в подземке нельзя.

- Пожалуйста, не проводите съемку. Без разрешения. - Вызывайте полицию. - Наташ, вызывай полицию. Пожалуйста, уберите камеру.

Только вот подошедший полицейский сообщил сотрудникам подземки, что снимать в публичном месте СМИ имеет законное право. Харьковчане же говорят, что уже устали ждать внедрения E-Ticket в своем городе, поэтому пользуются или карточками метро или бумажными билетами. Есть и те, которые до сих пор не слышали, что такое E-Ticket.

Сергей, харьковчанин

Никто не рассказал просто, преимущества E-Ticket. В троллейбусе, в трамвае видел. - А в метро? - В метро не видел.

Татьяна, харьковчанка

Слышала, что он должен действовать во всех видах транспорта, пока не видела.

Сергей, харьковчанин

Не пользуюсь. - Почему? - Ну, как-то привык уже пользоваться. Ну, деньгами рассчитываемся, карточка вон в метро и всё, хватит.

В то время, как в метро вовсю внедряют инновации, Харьковский антикоррупционный центр в судах все еще борется за признание незаконным повышение тарифов на проезд в городском электротранспорте. Так, еще 19 февраля было принято постановление суда о приостановлении действия старых тарифов. И на той неделе апелляция подтвердила, что решения являются абсолютно законными, рассказывает юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко.

Владимир Рысенко, юрист Харьковского антикоррупционного центра

Але ці ухвали набрали чинності саме з 19 лютого, їх виконувати виконком Харківської міської ради Комунальне підприємство. Поновити дію попередніх тарифів, вони повинні з 19 лютого. Але вони цього не роблять умисно. Тому що кожного дня, за нашими приблизними, дуже приблизними підрахунками вартість тих коштів які вони збирають саме за підвищеними тарифами складає десь близько 3 млн гривень.

Завтра же состоится заседание в Апелляционном суде по тарифам в трамваях и троллейбусах.

Агентство Телевидения Новости