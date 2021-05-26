Спустя год после закрытия: Грузия открывает сухопутные границы

Власти Грузии решили открыть с 1 июня свои сухопутные границы, спустя более года после их закрытия. Об этом сообщает Первый канал Грузии.

«Сухопутные границы откроются с 1 июня, а границу можно будет пересечь при наличии документа о прохождении полной вакцинации и отрицательного результата ПЦР-теста или только отрицательного результата теста в течение последних 72 часов», - заявил глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе.

По его словам, в этом случае лица, которые будут въезжать в Грузию, будут обязаны повторить тест в течение следующих 72 часов.

«Вместе с тем, всем посетителям рекомендуется иметь медицинскую страховку, которая также покрывает лечение от COVID-19», – отметил Гибрадзе.

Агентство Телевидения Новости