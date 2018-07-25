Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:59
Просмотров: 192

Стало известно, когда вернут обязательный техосмотр автомобилей

Стало известно, когда вернут обязательный техосмотр автомобилей

 

В Украине могут вернуть обязательный техосмотр автомобилей, причем уже с 2020 года.

Соответствующий законопроект разрабатывают депутаты Верховной Рады, сообщает Avtoblog.ua

Обязательный техосмотр автомобилей в нашей стране был отменен в 2011 году. С тех пор в СМИ регулярно появлялись сообщения о том, что он будет возвращен. Назывались несколько дат, например, 2018 год и 2019 год. При этом журналисты ссылались на заявление украинских чиновников. Об этом говорил в свое время замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Похоже, что введение обязательного техосмотра машин уже действительно близко, так как депутаты ВР начали разрабатывать соответствующий законопроект. Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

По словам Южаниной, введение техосмотра автомобилей – это одно из требований Евросоюза. А так как Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС, то ей придется его выполнить. Судя по всему, это произойдет через два года – в 2020 году.

Источник: http://hvylya.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Запчасти Чери Амулет − все, что нужно знать автовладельцу
18.07.2018 11:06    196
В Харькове у пассажира автомобиля нашли взрывчатку
11.07.2018 15:07    183
В Киевском районе горел гараж с автомобилем внутри
07.07.2018 10:21    156
Ученые выяснили, почему водителям хочется спать за рулем
06.07.2018 10:50    278
В Украину за месяц ввезли рекордное количество б/у автомобилей
05.07.2018 17:16    241
В Украине авто на «еврономерах» будут ловить с помощью системы «Рубеж»
04.07.2018 14:34    397
Хмелящие очки. Патрульные провели акцию с алкоочками для водителей
27.06.2018 19:02    259
На Алексеевке во время движения загорелся автомобиль
26.06.2018 11:20    226
В Саудовской Аравии женщины получили право водить машину
24.06.2018 14:10    241
В "Укравтодоре" назвали стоимость ремонта всех дорог в Украине
23.06.2018 20:20    337
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 