Стало відомо, що за правилами 2022 року обов’язково має бути у автомобільній аптечці

У 2022 році в Україні планують впровадити обов’язковий техогляд. Серед речей, на які потрібно звернути особливу увагу водіям – автомобільна аптечка. Що в ній має бути? Розповімо, які ліки повинні входити у склад автомобільної аптечки відповідно до правил 2022 року та з чого має складатися обов’язковий водійський набір невідкладної допомоги.

Що має бути в аптечці у 2022 році?

Відповідно до українського стандарту ДСТУ 3961-2000 «Аптечка медична автомобільна», який був запроваджений наказом Міністерства економіки України № 622 від 11.06.2013 р., у автотранспорті передбачено аптечки двох типів – № 1 та № 2.

Перша призначена для автомобілів, у яких перевозиться до 9 пасажирів, а друга – для пасажирського транспорту, який вміщає більшу кількість осіб. При цьому в аптечці кожного типу є по два обов’язкові набори.

Один з них носить назву «аварійний» та призначений для зупинки кровотечі, а другий, «експлуатаційний», застосовується у випадку отримання водієм чи пасажирами серйозних травм (відкриті та закриті переломи, вивихи, черепно-мозкові травми, тощо).

Обов’язковий набір аптечка №1

● Джгут – 1 шт.;

● Еластичний бинт 5 м × 10 см – 1 шт.;

● Марлевий стерильний бинт 5 м × 10 см – 2 шт.;

● Марлевий стерильний бинт 7 м × 14 см – 1 шт.;

● Марлевий нестерильний бинт 5 м × 10 см – 1 шт.;

● Марлевий нестерильний бинт 7 м × 14 см – 1 шт.;

● Серветки для дезінфекції або смужки з антимікробною дією – 2 шт.;

● Стерильні серветки – 6 шт.;

● Кровоспинні серветки – 2 шт.;

● Стерильний перев’язувальний пакет – 1 шт.;

● Парамедичні ножиці – 1 шт.;

● Медична перев’язувальна косинка – 50 м × 50 см – 1 шт.;

● Пов’язка від опіків (гелева) – 1.

Обов’язковий набір аптечка №2

● Клапан для штучної вентиляції легень – 1 шт.;

● Медичні рукавички №8 – 1 шт.;

● Термопростирадло 160 см × 210див. – 1 шт.;

● Анатомічний пінцет – 1 шт.;

● Англійські шпильки – 2 шт.

● Які ліки входять до складу автомобільної аптечки за правилами 2022?

Кожен власник автотранспортного засобу може доповнити свою автомобільну аптечку за власним розсудом, чітких правил стосовно медичних препаратів немає.

У базовий перелік ліків для автомобільної аптечки можна додати:

● знеболюючі таблетки – «Анальгін», «Цитрамон»;

● краплі або таблетки від болі у серці – «Корвалол», «Корвалмент», «Кардиплант», «Кратал», «Персен кардіо», «Валідол»;

● спирт у якості знезаражуючої речовини;

● протизапальні препарати – «Німесил», «Нурофен», «Ібупрофен»;

● антибіотики широкого спектра дії – «Еритроміцин», «Доксициклін», «Амоксицилін».

Також до автомобільної аптечки можна додати безконтактний градусник.

Джерело: avtosota.com

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