Стеклянный участок пешеходного моста в Киеве закрыли на проверку (видео)
Участок пешеходного моста между Владимирской горкой и парком "Крещатый" со стеклянной поверхностью огородили из-за регламентных работ.
Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Александра Спасибко.
"Ведутся регламентные работы. Проверяют верхнее защитное стекло", - уточнили в КГГА.
По словам спикера, не нужно паниковать, сейчас "происходят регламентные работы - научно техническое сопровождение".
Ранее 30 мая журналист Игорь Рец опубликовал в Facebook видео огороженного стеклянного фрагмента моста.
Напомним, пешеходный мост между Владимирской горкой и парком "Хрещатый" в Киеве, который имеет полосу для велосипедистов и две смотровых терраски со стеклом под ногами, открыли в субботу 25 мая, ко Дню города.
В выходные посмотреть на мост пришли много людей.
Однако уже в воскресенье 26 мая на двух фрагментах пешеходной части треснуло стекло, а затем вскоре треснул еще один фрагмент.
27 мая поврежденную стекло-пленку сменили.
На вопрос, долго ли будут продолжаться регламентные работы, в пресс-службе ответили: "Надеюсь, что нет".
Также в ведомстве уточнили, что пока не могут сказать конечной даты работ на мосту.