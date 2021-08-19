Стоит ли арендовать авто в аэропорту

Если для вас особенно важен комфорт путешествия, а туристическое агентство не гарантирует вам трансфер из аэропорта в отель, то лучшим вариантом будет аренда автомобиля в аэропорту. Благодаря этому вы сможете быстро и без лишних неудобств переехать в желаемое место; а если вы решите снять машину на несколько дней, то получите еще больше возможностей.

Стоит ли заказывать эту опцию по прибытию в аэропорт? О преимуществах такого способа аренды нам рассказали в “SevenCars” – компании, которая предоставляет подобные услуги в разных городах Украины.

Возможность свободного путешествия

Ценовые предложения от сервисов, предлагающих прокат в аэропорту, часто становятся более доступными при длительной аренде. Так что может быть выгодно не только поехать из аэропорта в отель, но и арендовать машину на несколько дней для путешествий. Благодаря этому вам не придется беспокоиться о том, что интересный туристический городок находится слишком далеко от места вашего проживания. Таким образом, вы получите свободу исследования.

Ведущие автопрокатные компании сегодня время имеют современный автопарк со встроенной навигацией в стандартной комплектации машин. Это очень полезный вариант при поездках за границу: вы сможете перемещаться куда угодно быстро и эффективно. Топография нового, незнакомого города не станет для вас проблемой, даже если у вас ограниченный доступ к мобильному интернету в другой стране.

Вы платите за фактическое время эксплуатации авто

Если вы арендуете машину в аэропорту, то, скорее всего, вы будете платить только за фактическое время использования транспортного средства, например, за один, два, три или четыре дня. В некоторых случаях даже можно взять авто напрокат на определенное количество часов.

Если же вы не хотите вести машину самостоятельно, то при необходимости можно заказать прокат автомобиля с водителем. Эта услуга оплачивается либо почасово, либо за километраж поездки. В отличие от заказа такси в аэропорт, вы всегда можете забронировать машину заранее и не переживать, что придется долго ждать приезда транспорта или, наоборот, платить за его простой.

Создание имиджа

Для многих очень важны личный престиж и имидж. Особенно это касается бизнесменов. Конечно, это индивидуальный вопрос – для кого-то это не проблема. Но человек, который приезжает на место деловой встречи на машине (а не, например, на общественном транспорте), выглядит намного солиднее в глазах потенциальных клиентов или деловых партнеров. Автомобиль работает так же, как и обычный дресс-код – в обоих случаях важна внешность и своего рода «класс».

Кроме того, с автомобилем у вас не будет проблем с транспортировкой громоздких сумок или другого багажа, привезенного самолетом: их всегда можно оставить в багажнике.

Таким образом, прокат автомобиля в аэропорту – это удобно и престижно. На эту услугу стоит обратить внимание как путешественникам, так и тем, кто отправляется в другой город или страну с деловым визитом.

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