Світ ловив його, та не впіймав, але маршрут лишився

До 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди — видатного українського філософа, просвітителя-гуманіста, поета, педагога та мандрівника — Укрзалізниця увічнює маршрут його мандрів з рідних Полтавщини та Харківщини до Карпат... і повернення додому.

Відтепер рейс №17/18 Харків — Ужгород носитиме горде ім'я "Сковорода Експрес", а вирушатиме та прибуватиме під спеціально створену музичну присвяту українського композитора та піаніста-віртуоза Євгена Хмари.

Сьогодні перший рейс вирушить з Ужгорода о 13:25, а зустрінемо його в Харкові вже завтра о 10:01.

"Все мина, лиш любов

зостається по всьому,

Все мина, та не Бог, не любов".

Джерело: https://t.me/vekha/54473

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