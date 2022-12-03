Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:08
Просмотров: 176

Світ ловив його, та не впіймав, але маршрут лишився

Світ ловив його, та не впіймав, але маршрут лишився

До 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди — видатного українського філософа, просвітителя-гуманіста, поета, педагога та мандрівника — Укрзалізниця увічнює маршрут його мандрів з рідних Полтавщини та Харківщини до Карпат... і повернення додому.

Відтепер рейс №17/18 Харків — Ужгород носитиме горде ім'я "Сковорода Експрес", а вирушатиме та прибуватиме під спеціально створену музичну присвяту українського композитора та піаніста-віртуоза Євгена Хмари.

Сьогодні перший рейс вирушить з Ужгорода о 13:25, а зустрінемо його в Харкові вже завтра о 10:01.

"Все мина, лиш любов 
зостається по всьому, 
Все мина, та не Бог, не любов".

Джерело: https://t.me/vekha/54473

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На Харківщині відкрили ще один тимчасовий міст через Сіверський Донець
Сегодня 09:55    131
У Харкові актуальні 1000 вакансій
Сегодня 09:43    159
Харківщина, 3 грудня
Сегодня 09:12    137
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 3 грудня 2022 року від ДСНС
Сегодня 09:04    128
У Харкові зараз проживає близько 1,1 млн людей - Терехов
Сегодня 08:44    142
Створення економічної моделі післявоєнного Харкова
Сегодня 07:02    198
Харківщина, 2 грудня
02.12.2022 09:07    165
#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 2 грудня 2022 року від ДСНС
02.12.2022 08:57    161
Польський благодійний фонд «Siepomaga» передав 75 генераторів для пунктів обігріву в Харкові
02.12.2022 08:05    182
Безкоштовні гарячі обіди в Харкові: у перший день можливістю скористалися більше 10 тисяч людей
02.12.2022 07:55    185
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 