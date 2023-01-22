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Світ перевернувся: Harley-Davidson повністю перейде на випуск електромотоциклів

Світ перевернувся: Harley-Davidson повністю перейде на випуск електромотоциклів

В історії Harley-Davidson розпочинається новий етап. Знаменитий американський виробник мотоциклів починає електрифікацію і поступово відмовиться від класичних бензинових моделей. Сенсаційну заяву зробив СЕО компанії Йохен Зайтц в інтерв'ю сайту Dezeen.

За його словами, електрифікація — "природна еволюція" і логічний крок для бренду, який святкує свій 120-річний ювілей.

"Якщо ви подивитеся на минулі 120 років, то побачите, що компанія постійно еволюціонувала і ніколи не стояла на місці. Ми прославляємо наше минуле, але водночас розвиваємо наш бренд", — наголосив Йохен Зайтц.

Водночас він визнає, що електрифікація не буде швидкою — бензинові моделі ще деякий час будуть у лінійці марки. Harley-Davidson поважають своїх давніх шанувальників і не хочуть їх втрачати, але в той же час планують залучити нових клієнтів електричними моделями.

Варто зазначити, що перший електробайк Harley-Davidson LiveWire запустили у виробництво ще в 2018 році. Згодом електричну лінійку LiveWire виділили в окремий суббренд. Найдоступніша 82-сильна модель DelMar коштує від 15 000 доларів, а топовий LiveWire One потужністю 105 к. с. оцінили у 22 000 доларів.

Джерело: focus.ua

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Темы: США

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