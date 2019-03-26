Суд оставил старые тарифы на электротранспорт в Харькове

В Харьковском апелляционном административном суде состоялось заседание по поводу рассмотрения апелляции исполкома про новые тарифы в электротранспорте

Апелляционный суд отказал в удовлетворении иска исполкома горсовета. Решение суда первой инстанции о приостановлении действия новых тарифов в метро все ещё в силе.

Представители КП «Харьковский метрополитен» уточнили, что возмещение разницы между старой и новой ценой тарифа возможно при наличии карты или бумажного билета.

Напомним, что 19 февраля Харьковский окружной административный суд решил приостановить действие новых тарифов на проезд в трамваях, троллейбусах и метро. Однако городской голова Геннадий Кернес заявил, что на ознакомление с решением суда ему понадобится несколько дней. В это время в городе будет действовать новый тариф на электротранспорт: метро – 8 гривен, трамвай, троллейбус – 6 гривен.

Источник: objectiv.tv

Автор: Виктория Бондаренко

Новости портала «Весь Харьков»