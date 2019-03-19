Суд по тарифам на проезд перенесли: ответчику дали время для подготовки возражений

Новые тарифы были утверждены харьковским исполкомом больше месяца назад. Аргументы чиновников "за", как и аргументы профильных специалистов и общественности "против" сейчас изучают правоохранители.

Ведь в мэрии говорят о том, что проезд не покрывает расходов на ремонт подвижного состава и зарплату, а активисты - о вымывания денег из предприятий и непрозрачной финансовой деятельности.

И именно поэтому, пока правоохранители не поставили в расследовании точку, юристы Харьковского антикоррупционного центра решили обжаловать новые тарифы из-за процедурных нарушений.

Основанием для этого стали отсутствие подписи мэра под документом, хотя в тот день он был на работе, и несоблюдение процедуры принятия регуляторного акта, которым решение и является, по мнению истцов.

Сегодня состоялось очередное заседание, но длилось они не более четверти часа: представители мэрии попросили время для подготовки возражений.

Константин Прокопьев, представитель ответчика

Прошу суд надати відповідачу - виконавчому комітету - не меньше 5 діб для підготовки заперечень.

Истцы, в свою очередь, отметили, что их тщательная подготовка оппонентов не смущает. Пока те готовят свои возражения, они нашли новые подтверждения своих исковых требований - новые решения Верховного суда, которые, по мнению активистов, подтверждают то, что чиновники нарушили процедуру принятия решения о повышении тарифов.

Игорь Черняк, истец

Мы познакомились с той судебной практикой, которая появилась за это время, и есть несколько новых решений Верховного суда, где Верховный суд говорит о том, что эти акты – регуляторные, и должна соблюдаться процедура. Если раньше у нас были решения по поводу автотранспорта, и возражения ответчика строились на том, что это автотранспорт, а у нас электротранспорт, то сейчас мы получили решение Верховного суда, где решение идет именно об электротранспорте

Пока в рассмотрении дела по существу перерыв, в понедельник уже Апелляционный административный суд должен рассмотреть апелляцию чиновников на обеспечение исков.

Ведь первая инстанция по просьбе активистов приостановила действие новых тарифов, что было проигнорировано местными властями и руководителями коммунальных предприятий.

Агентство Телевидения Новости