Суд закрыл дело по обжалованию тарифов на проезд в харьковском горэлектротранспорте - ХАЦ

Суд закрыл дело по обжалованию тарифов на проезд в трамваях и троллейбусах.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

По мнению активистов ХАЦ, это было сделано судом незаконно.

«Сегодня судья Харьковского окружного административного суда Шляхова А.Н., по нашему мнению, незаконно удовлетворила ходатайство исполкома Харьковского горсовета и закрыла производство по делу об обжаловании тарифов на проезд в городском электротранспорте (трамваях и троллейбусах)», - говорится в сообщении активистов.

Как считают в Харьковском антикоррупционном центре, закрытие производства и отказ суда выносить решение о незаконности либо законности решения исполкома от 6 февраля о повышении тарифов с 4 до 6 гривен, лишает харьковчан права на возмещение убытков от незаконного повышения тарифов.

По данным ХАЦ, за период с 6 февраля 2019 по 22 мая 2019 года сумма ущерба составляет десятки миллионов гривен.

На это решение будет подана апелляция, сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.

Агентство Телевидения Новости