Тактичну бойову машину “ДОЗОР-Б” від Укроборонпрому прийнято на озброєння ЗСУ

За результатами державних випробувань та підконтрольної експлуатації, тактичну бойову колісну машину "Дозор-Б", розроблену фахівцями "Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова", що входить до складу ДК "Укроборонпром", прийнято на озброєння Збройними силами України.

Відповідний Наказ Міністерства оборони України №245 був виданий 3 липня 2020 року, повідомили на підприємстві.

"Дозор-Б" входить до лінійки броньованої техніки Концерна, яка була прийнята на озброєння ЗСУ після початку війни на Сході України. Ми вітаємо із цією подією колектив ХКБМ та усю команду Концерну! Перша партія "Дозорів" пройшла випробування безпосередньо на фронті ще у 2016 році. Після цього машину доопрацювали та покращили, провели підконтрольну експлуатацію із позитивними результатами. І ось нарешті "Дозор-Б" прийнято на озброєння, що дає змогу розпочати підготовку до її серійного виробництва. Також прийняття на озброєння підвищує експортний потенціал цієї бронемашини", – заявив генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.

"Тактична бойова колісна машина "Дозор-Б" була розроблена з нуля фахівцями "Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова. Над її створенням працював Схід і Захід разом – конструювали у Харкові, виготовляли у Львові", – розповів директор "Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені О.О. Морозова" Яків Мормило.

У червні 2016-го на основі конструкторської документації ХКБМ фахівці Львівського бронетанкового заводу виготовили першу партію з 10 одиниць машин "Дозор-Б" та передали їх до Збройних сил України для підконтрольної експлуатації. Після цього доопрацюваннями та покращенням технічних характеристик машини уже займалися харківські конструктори, розповів директор ХКБМ.

"Фахівці ХКБМ постійно покращували характеристики цієї машини, враховуючи зауваження та пропозиції, висловлені в ході проведення державних випробувань та підконтрольної експлуатації. Все це робилося за власний кошт підприємства. Ми виготовили нові вузли для "Дозору", які з позитивними результатами пройшли всі стендові та ходові випробування. Останні зміни до робочої конструкторської документації ми внесли у 2020 році. Тоюто, "Дозор-Б" – це дуже сучасний зразок бойової машини. Ми вдячні усім співвиконавцям, команді Міністерства оборони України, Центрального бронетанкового управління та Генерального штабу ЗСУ за пророблену роботу та співпрацю, у результаті якої "Дозор-Б"" було прийнято на озброєння", – зазначив Яків Мормило.

За словами директора, наразі ХКБМ приступив до підготовки виробництва для виготовлення на власних потужностях першого зразка "Дозор-Б". Після проведення кваліфікаційних випробувань харківське підприємство, як і Львівський бронетанковий завод, зможе самостійно серійно виготовляти "Дозори".

Тактична бойова колісна машина "Дозор-Б"" – повнопривідна броньована машина з колісною формулою 4х4. Створена, як багатоцільовий захищений транспортний засіб для перевезення особового складу, озброєння та військового обладнання масою до 2 тон. Машина призначена для використання в підрозділах сухопутних військ, військової поліції, розвідувальних та тилових підрозділах. В залежності від призначення передбачається різне виконання при виробництві: бронетранспортер, санітарна, командно-штабна, розвідувально-дозорна та інші спеціальні машини.

Державне підприємство "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова" – є одним із основних підприємств у складі державного концерну "Укроборонпром", що займається розробкою та виробництвом бронетанкової техніки.

Нагадаємо, що наприкінці 2019 року спільними зусиллями Президента України, Кабінету міністрів України, Міноборони та нового керівництва Укроборонпрому було розблоковано контракт на виробництво БТР-4Е для українських військових. Відтоді підприємство чітко та за графіком виконує роботи за цим контрактом, на сьогодні виконано вже 80% державного контракту.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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