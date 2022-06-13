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Танкер Hyndai здійснив перехід у 10 тисяч кілометрів в автономному режимі

Танкер Hyndai здійснив перехід у 10 тисяч кілометрів в автономному режимі

Промислова група Hyndai поділилася успіхами свого підрозділу Avikus, розробника технології автономного керування морськими судами. Танкер-газовоз "Prism Courage" водотоннажністю 122 000 тонн став першим судном, що виконав рейс у понад 10 000 км в автономному режимі.

Кораблі, здатні до самостійної навігації, не є новиною. Навіть найменше судно можна оснастити автопілотом, не кажучи вже про великі вантажівки. Однак автономне керування - не те саме, що автопілот, який просто дозволяє підтримувати вибраний курс і, можливо, вміє реагувати на течії та мітки GPS. Автономне судно обладнане камерами та іншими датчиками і не лише приймає рішення залежно від ситуації, але й робить це відповідно до правил та законів морського судноплавства.

Танкер "Prism Courage" під панамським прапором залишив Фріпорт (США) 1 травня 2022 року, пройшов Панамський канал і перетнув Тихий океан, завершивши рейс у порту корейської провінції Чхунчхон-Намдо. Плавання зайняло 33 дні.

Протягом другої половини рейсу судно знаходилося під контролем автономної навігаційної системи HiNAS 2.0, яка не тільки спрямовувала його, але й розраховувала оптимальні маршрути та швидкість під керівництвом штучного інтелекту Integrated Smartship Solution (ISS), розробленого компанією Hyundai.

ІІ HiNAS 2.0 вміє виявляти та запобігати зіткненням з іншими судами, що і було продемонстровано під час плавання, за яким спостерігали американські та південнокорейські регулятори. Крім того, система зуміла підвищити паливну ефективність на 7% і знизити емісію парникових газів на 5%.

Тепер перед компанією Avikus стоїть завдання підготувати HiNAS 2.0 до виходу ринку наступного року, після офіційної сертифікації.

Источник: elektrovesti.net

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Темы: газ, корея

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