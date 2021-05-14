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Тарифы в метро Киева хотят поднять до 20 грн, а в троллейбусах и трамваях — до 25 грн

Тарифы в метро Киева хотят поднять до 20 грн, а в троллейбусах и трамваях — до 25 грн

"Киевпастранс" и метрополитен просят власть дать денег или поднять цену на проезд до 20-25 грн

Коммунальные предприятия "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" просят столичную власть поддержать предприятия во время пандемии — выделить деньги из бюджета или пересмотреть тарифы на проезд.

Обоснованная цена поездки составляет 21 грн, следует из совместного обращения трудовых коллективов метро и "Киевпастранса", опубликованного в Facebook.

"Вызовы пандемии серьезно повлияли на нашу работу за последние два года. Мы видим два возможных пути решения этой ситуации: поддержка средствами городского бюджета или пересмотр существующего тарифа на перевозку пассажиров. Согласно расчетам, экономически-обоснованный тариф на 2021 год составляет 21,05 грн", — говорится в обращении метрополитена.

В метро также отметили, что с начала пандемии пассажиропоток значительно упал (с 495 млн 339 тысяч пассажиров в 2019 году до 279 млн 484 тысяч пассажиров в 2020 году и до 85 млн 163 тысяч пассажиров за 4 месяца 2021 года).

В предприятии подчеркнули, что из-за этого есть риск задержки или невыплаты зарплаты работникам.

Кроме того, на днях КП получило информацию о переводе административного персонала на 4-дневную рабочую неделю. Это решение коснется около 3000 работников, которые будут недополучать пятую часть своей зарплаты.

В столичном метрополитене указали, что для обеспечения работы предприятия они требуют минимум 1 млрд 514 млн грн.

В свою очередь в "Киевпастрансе" заявили, что их перевозки упали на 39,9%. При этом тарифы на электроэнергию повысились в 1,2 раза, а минимальная зарплата — в 1,75 раза.

По расчетам КП, экономически обоснованные тарифы на 2021 год: 25,18 грн — на проезд наземными видами транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) и 78,90 грн — на проезд городской электричкой.

При этом в обоих предприятиях заявили, что сейчас существует угроза отключения электроэнергии, сокращения работников и задержки зарплаты, что в свою очередь приведет к транспортному коллапсу в столице.

Напомним, последний раз тарифы на проезд в коммунальном транспорте Киева поднимали летом 2018 года. Тогда стоимость проезда в наземном транспорте выросла вдвое — с 4 до 8 грн, а в метро — с 5 до 8 грн.

Ранее стало известно, что руководство Киевского метрополитена через два месяца намерено перевести офисных сотрудников на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки денег на зарплату.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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