Техосмотр для служебных и грузовых авто: Верховный суд поставил точку в споре водителей и полиции

Верховный Суд Украины постановил, что полиция не имеет права штрафовать за отсутствие техосмотра служебные автомобили и грузовой коммерческий транспорт, который перевозит товар на предприятии.

Об этом сообщает UBR

До этого момента вопрос прохождения технического контроля служебными автомобилями предприятий и предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность, был спорным.

Нередко патрульные штрафовали такие авто за отсутствие пройденного техосмотра на 340 грн, а при повторном нарушении лишать прав на три-шесть месяцев.

Но судьи постановили, что проходить технический контроль должен только тот транспорт, который используют с целью получения прибыли, как, например, это делают маршрутки.

Если автомобиль используется в служебных целях для обеспечения хозяйственной деятельности юрлица в целом, то он не подлежит обязательному прохождению технического контроля.

"Таким образом, согласно позиции Верховного Суда, если служебный автомобиль не предоставляет платные услуги по перевозке пассажиров или грузов, то он не должен проходить технический осмотр. Соответственно, штраф за отсутствие протокола технического осмотра в таком случае будет незаконным", - пояснили в ЮК Дорожный адвокат.

Источник: prm.ua

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