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Tesla відклала виробництво електричного пікапа Cybertruck до 2023 року

Tesla відклала виробництво електричного пікапа Cybertruck до 2023 року

Американський виробник електромобілів Tesla Inc планує почати виробництво свого електричного пікапа Cybertruck до кінця першого кварталу 2023 року, а не в кінці 2022 року, як планувалось раніше.

Компанія відклала запуск виробництва, бо змінює характеристики та функції електричного пікапа.

У самій Tesla цю інформацію поки що не коментували, проте нещодавно з сайту компанії зникло повідомлення про те, що виробництво Cybertruck може розпочатися у 2022 році.

Ілон Маск представив електричний пікап Cybertruck з футуристичний дизайном у 2019 році.

Спочатку очікували, що його випуск розпочнеться у 2021 році, потім ці терміни змінились.

У вересні 2021 року Маск повідомив співробітникам, що компанія не збирається починати виробництво Cybertruck до кінця 2022 року, а масовий випуск стартує не раніше кінця 2023 року.

Источник: elektrovesti.net

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Темы: машина, США

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