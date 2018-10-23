ТОП-4 осінніх нововведень для автомобілістів

Контроль швидкості за допомогою радарів та камер відеоспостереження, збільшені штрафи за непристебнуті ремені безпеки та їзду без шолома, а ще поповнення місцевих бюджетів за рахунок автомобілістів-порушників – «СК» зібрав нововведення, які вже набули сили для українських водіїв і які запрацюють найближчим часом.

Паркування

Менш ніж місяць для українських водіїв діють нові правила паркування. Новий порядок паркування запрацював 27 вересня, коли набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів».

Відтепер поряд з інспекторами поліції притягати до відповідальності тих, хто порушив правила зупинки, стоянки або паркування транспортних засобів, також будуть спеціальні інспектори. Відповідно до закону, нова посада буде запроваджуватися сільськими, селищними, міськими радами. Приміром, у Харкові, за інформацією завідувача сектора загальноправової роботи відділу Департаменту територіального контролю Харківської міськради Олексія Бруслика, у структурі Департаменту вже створено таку інспекцію, в якій працюють вісім осіб. У майбутньому штат планують розширити до 40 працівників.

– Це посадові особи, які можуть притягати до адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів і евакуювати їх, – пояснив завідувач сектора.

За його інформацією, розширюватимуть штат інспекторів після Нового року, коли Кабінет Міністрів прийме відповідні постанови.

– Річ у тому, що прийнятий закон у деяких випадках рамковий і робить посилання на постанови, які потрібно ще прийняти. Приміром, вони стосуються порядку доступу інспекторів до єдиного державного реєстру транспортних засобів, адже без цього інспектори не зможуть притягнути порушника до відповідальності, – розповів Олексій Бруслик. – Також Кабмін повинен визначити порядок доступу інспекторів до реєстру про адміністративні правопорушення, аби одночасно за одне й те саме порушення водій не отримав штраф і від поліцейського, і від інспектора.

У свою чергу директор КП «Харківпарксервіс» Дмитро Мандриков повідомив, що нинішні паркувальники поки що працюватимуть у старому режимі: вони мають право брати оплату за надану послугу, на відміну від інспекторів з паркування, які є представниками влади.

Як пояснив «СК» адвокат Роман Чумак, Закон не тільки вносить новели щодо нової професії, а й конкретизує положення, які стосуються випадків, коли інспектори можуть евакуювати авто. Приміром, раніше це було можливим, якщо транспорт суттєво заважав дорожньому рухові. Однак із новим законом вільне трактування, за словами адвоката, виключається.

– Тепер евакуація може відбутися, якщо транспортний засіб поставлено на проїзній частині у два і більше рядів або ж розташовано на залізничних переїздах, трамвайних коліях, на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, у тунелях. Також такі дії можливі, якщо водій зупинив свій автомобіль на пішохідних переходах і ближче 10 метрів до них з обох боків, крім випадків зупинки для надання переваги в русі, на перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрестя, – перелічив юрист.

Також новий інспектор має право вирішити евакуювати автомобіль, якщо він заважає руху іншим транспортним засобам або ж пішоходам, у тому числі особам з інвалідністю на спеціальних засобах пересування та пішоходам з дитячими візками. Окрім цього, евакуація можлива і в разі, якщо авто розташовано на виділеній смузі для руху громадського маршрутного транспорту або ж перешкоджає руху чи роботі снігоприбирального та іншого технологічного комунального транспорту.

– Увесь процес тимчасового затримання транспортного засобу має бути обов’язково зафіксовано в режимі фотозйомки (відеозапису). Крім того, має бути складено акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу інспектором поліції або інспектором з паркування, – пояснив Роман Чумак. – Якщо ж винесення постанови про адміністративне правопорушення відбулося без присутності водія, інспектор зобов’язаний розмістити на лобовому склі транс-

портного засобу копію постанови про притягнення до адміністративної відповідальності.

Після затримки транспортного засобу інспектор має повідомити про це відповідні підрозділи Національної поліції, вказавши час затримання та місце зберігання авто. Усю цю інформацію зможуть знайти й самі водії – її розміщатимуть на веб-сайті виконавчого органу місцевої влади.

У разі евакуації водії або власники зможуть забрати авто лише після сплати штрафу та вартості евакуації. Вона дорівнює 720 гривень для автівок, які важать до трьох тонн. Якщо ж вага транспорту більша, вартість складе 1020 гривень. Крім цього, водій заплатить за зберігання авто на спеціальному майданчику – 144 гривні за перші сім діб.

Тут є сюрприз для власників автівок на «єврономерах», адже якщо евакуюють автомобіль з іноземними номерами, то забрати його зможе лише та особа, яка ввезла його на територію України. У тих випадках, коли водій залишив власне авто на платній парковці, але не здійснив плату, його чекає штраф у 20-кратному розмірі від вартості однієї години паркування.

Якщо водій припаркувався на місці для інвалідів (якщо не має такого права), штраф дорівнює 30-кратному розміру від вартості однієї години паркування.

При цьому інспектору з паркування забороняється приймати грошові кошти як у рахунок оплати штрафів, так і в рахунок оплати послуг паркування (оплата здійснюватиметься лише в безготівковій формі).

Для водіїв передбачається можливість сплати тільки половини штрафу, якщо оплату буде здійснено протягом десяти банківських днів з дня вчинення правопорушення.

Усі порушення – на відео

Проте, аби повністю налагодити систему фіксації порушень на дорогах, урядовці мають прийняти відповідну законодавчу базу. Перший крок до цього вони зробили на початку жовтня, коли Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка затверджує технічні регламенти до засобів вимірювальної техніки. Нові зміни дозволяють не тільки дистанційно фіксувати порушення швидкісного режиму, а й визначати просторово-часові координати автомобіля та відстежувати порушення водіїв в автоматичному режимі. Прийняті Кабміном зміни набувають сили з квітня 2019 року. Проте, аби система фіксації порушень в автоматичному режимі запрацювала на повну, необхідно прийняти ще низку регулювальних документів, що дозволить частково спрямовувати надходження від штрафів до місцевого бюджету та запровадити бальну систему в контролі за порушеннями.

– Ми маємо запустити систему автоматичного контролю, але зробити це не так, як під час минулої спроби 2007–2010 років, коли штрафи масово оскаржували в суді через відсутність технічного регламенту та прогалини в законодавстві. Саме тому сьогодні ми ретельно вибудовуємо всю нормативно-законодавчу базу, – заявив начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій, передає прес-служба відомства.

За його словами, після прийняття відповідної законодавчої бази кожне місто за погодженням з поліцією зможе самостійно встановлювати й обслуговувати камери відеоспостереження. Обслуговувати прилади збираються також за кошти місцевих бюджетів.

– Це все відбувається в рамках концепції децентралізації. Вартість одного комплексу відеофіксації варіюється від 10 до 50 тисяч доларів. Міста зможуть обирати постачальників серед великої кількості виробників на світовому ринку. А кошти від штрафів планується частково залишати в місцевих бюджетах – 20 % місту, 50 % – у дорожній фонд, 30 % – МВС, – розповів Владислав Криклій.

Пристрої відеофіксації встановлять у місцях концентрації аварій – на перехрестях, світлофорах і розподільних смугах. Система камер фіксуватиме порушення на дорогах в автоматичному режимі. Потім фото- або відеодоказ порушення надсилатиметься до загального центру обробки даних МВС та Національної поліції, де обіцяють використовувати захищені канали зв’язку для передачі цих даних.

Спеціальні оператори визначатимуть водія, який керував автівкою та порушення якого зафіксувала система. Вони ж надсилатимуть листи, які оповіщатимуть водія про штрафні санкції. Такі листи надходитимуть Укрпоштою на адресу власника транспортного засобу, щодо якого було зафіксовано порушення. У той же час власники автомобілів зможуть зареєструватися у спеціальному електронному кабінеті і внести інформацію про фактичного відповідального користувача машини, щоб листи про порушення ПДР надсилалися саме йому.

Також, за словами Владислава Криклія, система штрафних балів за порушення ПДР, які зафіксовано в автоматичному режимі, має бути доопрацьована таким чином, щоб за кожне порушення був як грошовий штраф, так і накопичення балів, після певної кількості яких передбачене тимчасове позбавлення права керування транспортним засобом.

Пристебни ремінь

Задля безпеки учасників дорожнього руху 18 вересня в першому читанні нардепи ухвалили законопроект № 8492. Якщо його приймуть остаточно, то штраф за непристебнутий ремінь безпеки та відсутність мотошолома для мотоциклістів зросте з 51 до 850 гривень. А поки що рівень користування ременями безпеки в Україні є найнижчим серед усіх країн Європи. Як свідчать дослідження Центру демократії та верховенства права, тільки 15 % водіїв користуються ременями безпеки. Для порівняння, у Франції 99 % водіїв постійно використовують ремені безпеки, у Чехії – 97 %, у Словенії – 93 %, у Польщі – 83 %.

Також у Центрі демократії та верховенства права наголошують, що такі заходи необхідні, адже дали свій результат в інших країнах. Приміром, у Нідерландах до ухвалення закону про відповідальність за непристебнутий ремінь рівень користування ними був такий самий, як і в Україні сьогодні – 15 %.

А після введення високих штрафів – зріс до 86 %.

Законопроект також стосується використання шоломів мотоциклістами. Тобто, якщо законопроект ухвалять і в другому читанні, то сума штрафу зросте і для тих, хто не одягає шолом. Було зазначено, що їх обов’язкове використання може знизити ризик загибелі на 40 %, а ризик важких травм – на 70 %.

Радари

Із 8 жовтня Кабінет Міністрів відновив постійний контроль швидкості на дорогах України, і патрульна поліція почала зупиняти водіїв за перевищення швидкості. Патрульні вимірюватимуть швидкість за допомогою лазерних радарів TruCAM.

Спеціальні екіпажі мають розміщуватися на аварійно небезпечних ділянках доріг і в місцях концентрації ДТП. Відповідно до правил, автомобілі екіпажів, озброєні радарами, повинні обов’язково стояти з увімкненим синім маячком біля спеціального знака попередження про фото- та відеофіксацію. За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького, поки що патрульні будуть використовувати лише 25 радарів, які пройшли сертифікацію, у тринадцятьох областях країни – Харківщини в цьому переліку ще немає. Натомість до списку потрапили Київська, Волинська, Донецька, Житомирська, Івано-Франківська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Чернівецька, Чернігівська, Львівська, Одеська та Закарпатська області.

Але в майбутньому кількість швидкомірів обіцяють збільшити. Також поліцейський розповів, як здійснюватиметься попередження водіїв.

– У рамках використання цього приладу транспортні засоби зупинятимуть. Постанова складатиметься на місці, – пояснив Олексій Білошицький.

До речі, максимальна робоча дистанція для приладу – 1200 метрів. Це означає, що навіть якщо водій вирішить пригальмувати перед автомобілем патрульної поліції – порушення швидкісного режиму все одно буде зафіксовано. Пристрій має розташовуватися на тринозі поряд зі службовим транспортом, однак не в салоні автомобіля правоохоронців. Також TruCAM можна використовувати в ручному режимі – і патрульний може самостійно визначати, швидкість якого саме автомобіля потрібно виміряти.

Перший тиждень поліція з радарами працювала в тестовому режимі – попереджуючи порушників, але не штрафуючи. Та вже з цього тижня водіїв штрафуватимуть. Так, за перевищення швидкості на 20 кілометрів за годину доведеться заплатити 255 гривень, а за перевищення швидкості на 50 кілометрів за годину водії заплатять 510 гривень.

Чому нововведення необхідні

За даними Нацполіції, минулого року в результаті ДТП в Україні загинули 3,432 тисячі осіб (майже стільки ж стали жертвами аварій і в 2016-му), ще 34,7 тисячі отримали травми. Щодоби в Україні через аварії на дорогах гинуть у середньому вісім чоловік, а майже сотня – травмується. При цьому в 2017-му поліцейські зафіксували понад 114 тисяч випадків керування транспортом у нетверезому стані – на чверть більше, ніж роком раніше. У зв’язку з цим Міністерство внутрішніх справ ініціювало Стратегію підвищення безпеки дорожнього руху, яку Кабмін прийняв ще влітку 2017 року, а в березні 2018-го затвердив заходи щодо втілення в життя цього документа. В Уряді сподіваються, що до 2020 року кількість смертей і травм через ДТП скоротиться на 30 %. Впровадження автоматичної системи фото- і відеофіксації порушень саме і є частиною цієї стратегії. Адже в МВС перевищення швидкості руху називають однією з головних причин ДТП – поряд з порушенням правил маневрування, правил проїзду перехресть, а також недотриманням безпечної дистанції та управлінням автомобілем у стані сп’яніння.

Источник: slk.kh.ua

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