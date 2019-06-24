Топ 5 ошибок, которые сокращают срок службы амортизаторов

В результате ускоряется износ деталей и запчастей, в том числе и амортизаторов.

Вот пять ошибок, из-за которых сокращается срок эксплуатации амортизаторов, пишет Автовод

1. Пробой

Удары способны очень существенно снизить срок службы амортизатора или вообще вывести его из строя. Поэтому водителям нужно очень бережно относиться к своим машинам. Не думайте, что если у вашего авто высокий клиренс, то можете спокойно ездить по ямам. От плохих дорог ни один автомобиль не застрахован.

2. Износ пыльника

Опытные водители знают, как важно своевременно менять пыльник. Особенно летом, когда из-за порванного пыльника может перегреться вся система. Помните, что при повреждении пыльника в подвеске может начаться течь.

3. Старые расходники

Опытные водители знают, что, также как и пыльник, нужно своевременно менять расходники и проверять состояние подвески. Помните, что в подвеске взаимодействуют друг с другом все узлы и запчасти.

4. Жаркая погода

Негативное воздействие на автомобиль оказывает не только низкая температура, но и слишком высокая температура. Проблема усугубляется, если в жару автомобилисты ещё и перегружают своих «железных коней». Как с этим бороться? Просто старайтесь не перегружать летом своё авто.

5. Слишком большая нагрузка

Летом многие автомобилисты, отправляясь на дачу, или в отпуск на море загружают машины, как говорится, «под завязку», забывая, что этого нельзя делать. Из-за чрезмерного груза на амортизаторы оказывается слишком большое давление со всеми вытекающими отсюда проблемами.

Источник: hvylya.net

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