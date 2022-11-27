Транспорт
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27.11.2022 21:02
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TOP-5 самых комфортабельных автобусов

Автобус – это тип транспорта, от которого нередко ждут высокого уровня комфорта. Основным предназначением автобуса является перевозка пассажиров, поэтому производители стараются обеспечить максимальным уровнем комфорта каждое место в салоне.

TOP-5 самых комфортабельных автобусов

Те автобусы, которые приобретаются с целью обеспечения длительных поездок, нередко обладают максимальным комфортом, как для пассажиров, так и для водителя. К слову, этот сервис дает возможность арендовать автобус с водителем.

Различными производителями уже созданы автобусы, которые способны удивить людей, привыкших ездить на автомобилях сегмента «Премиум» с максимальным комфортом. Пять автобусов, уровень комфорта которых признан во всём мире.

Higer KLQ

Плод азиатского производства, который обладает рядом уникальных функций.

Помимо стандартных опций, таких как

  • мощный кондиционер,
  • раскладные спинки

азиатский гигант имеет

  • специальные опоры для ног пассажиров,
  • чрезмерно мягкий материал набивки кресел
  • развлекательную мультимедийную систему.

Число посадочных мест - тридцать два.

Scania Omni

Это кабинет директора на колёсах. Важной особенностью строения данного автобуса является наличие специальной переговорной зоны в конце корпуса. В этом месте расположены самые комфортабельные места – мягкие кресла и диваны, большое количество места, а также небольшая кухня.

Кроме всего прочего, в центральной части автобуса расположены привычные места, на которых можно разместить ещё четырнадцать человек.

Neoplan Starliner

Пятизвёздочный лайнер для туристов. Высокая посадка и высокие стёкла, переходящие в крышу – это то, чем может удивить производитель данного автобуса.

Во всём остальном экземпляр не особо отличается от других комфортабельных автобусов, но в соответствии с современными требованиями к туристическим автобусам Neoplan Starliner занимает почётное место в конкуренции.

Setra S531

Двухэтажный комфортабельный гигант.

Помимо двух этажей с большим количеством мягких комфортных мест для пассажиров, данный экземпляр может удивить

  • наличием кухонного блока с двумя машинами для приготовления кофе,
  • розеткой в 220 вольт,
  • специальными разъёмами для зарядки мобильных устройств,
  • холодильным боксом для напитков.

Часть посадочных мест имеет общий большой стол для удобного ведения переговоров и совместной работы.

MAN Lion

Скромный, но функциональный экземпляр. С виду данный автобус мало чем может удивить, но внутри располагается целая идиллия для передвижения командой. В хвостовой части расположен небольшой офис для ведения переговоров, а в центральной части – обычные места для пассажиров.

Итог

Прогресс в создании автобусов не стоит на месте, и с каждым годом появляются новые экземпляры, производители которых всячески стараются удовлетворить всевозможные потребности. Основной целью в производстве каждого автобуса является создание атмосферы, в которой каждый пассажир будет чувствовать себя максимально комфортно.

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