TOP-5 самых комфортабельных автобусов

Автобус – это тип транспорта, от которого нередко ждут высокого уровня комфорта. Основным предназначением автобуса является перевозка пассажиров, поэтому производители стараются обеспечить максимальным уровнем комфорта каждое место в салоне.

Те автобусы, которые приобретаются с целью обеспечения длительных поездок, нередко обладают максимальным комфортом, как для пассажиров, так и для водителя. К слову, этот сервис дает возможность арендовать автобус с водителем.

Различными производителями уже созданы автобусы, которые способны удивить людей, привыкших ездить на автомобилях сегмента «Премиум» с максимальным комфортом. Пять автобусов, уровень комфорта которых признан во всём мире.

Higer KLQ

Плод азиатского производства, который обладает рядом уникальных функций.

Помимо стандартных опций, таких как

мощный кондиционер,

раскладные спинки

азиатский гигант имеет

специальные опоры для ног пассажиров,

чрезмерно мягкий материал набивки кресел

развлекательную мультимедийную систему.

Число посадочных мест - тридцать два.

Scania Omni

Это кабинет директора на колёсах. Важной особенностью строения данного автобуса является наличие специальной переговорной зоны в конце корпуса. В этом месте расположены самые комфортабельные места – мягкие кресла и диваны, большое количество места, а также небольшая кухня.

Кроме всего прочего, в центральной части автобуса расположены привычные места, на которых можно разместить ещё четырнадцать человек.

Neoplan Starliner

Пятизвёздочный лайнер для туристов. Высокая посадка и высокие стёкла, переходящие в крышу – это то, чем может удивить производитель данного автобуса.

Во всём остальном экземпляр не особо отличается от других комфортабельных автобусов, но в соответствии с современными требованиями к туристическим автобусам Neoplan Starliner занимает почётное место в конкуренции.

Setra S531

Двухэтажный комфортабельный гигант.

Помимо двух этажей с большим количеством мягких комфортных мест для пассажиров, данный экземпляр может удивить

наличием кухонного блока с двумя машинами для приготовления кофе,

розеткой в 220 вольт,

специальными разъёмами для зарядки мобильных устройств,

холодильным боксом для напитков.

Часть посадочных мест имеет общий большой стол для удобного ведения переговоров и совместной работы.

MAN Lion

Скромный, но функциональный экземпляр. С виду данный автобус мало чем может удивить, но внутри располагается целая идиллия для передвижения командой. В хвостовой части расположен небольшой офис для ведения переговоров, а в центральной части – обычные места для пассажиров.

Итог

Прогресс в создании автобусов не стоит на месте, и с каждым годом появляются новые экземпляры, производители которых всячески стараются удовлетворить всевозможные потребности. Основной целью в производстве каждого автобуса является создание атмосферы, в которой каждый пассажир будет чувствовать себя максимально комфортно.