TOP-5 самых комфортабельных автобусов
Автобус – это тип транспорта, от которого нередко ждут высокого уровня комфорта. Основным предназначением автобуса является перевозка пассажиров, поэтому производители стараются обеспечить максимальным уровнем комфорта каждое место в салоне.
Те автобусы, которые приобретаются с целью обеспечения длительных поездок, нередко обладают максимальным комфортом, как для пассажиров, так и для водителя. К слову, этот сервис дает возможность арендовать автобус с водителем.
Различными производителями уже созданы автобусы, которые способны удивить людей, привыкших ездить на автомобилях сегмента «Премиум» с максимальным комфортом. Пять автобусов, уровень комфорта которых признан во всём мире.
Higer KLQ
Плод азиатского производства, который обладает рядом уникальных функций.
Помимо стандартных опций, таких как
- мощный кондиционер,
- раскладные спинки
азиатский гигант имеет
- специальные опоры для ног пассажиров,
- чрезмерно мягкий материал набивки кресел
- развлекательную мультимедийную систему.
Число посадочных мест - тридцать два.
Scania Omni
Это кабинет директора на колёсах. Важной особенностью строения данного автобуса является наличие специальной переговорной зоны в конце корпуса. В этом месте расположены самые комфортабельные места – мягкие кресла и диваны, большое количество места, а также небольшая кухня.
Кроме всего прочего, в центральной части автобуса расположены привычные места, на которых можно разместить ещё четырнадцать человек.
Neoplan Starliner
Пятизвёздочный лайнер для туристов. Высокая посадка и высокие стёкла, переходящие в крышу – это то, чем может удивить производитель данного автобуса.
Во всём остальном экземпляр не особо отличается от других комфортабельных автобусов, но в соответствии с современными требованиями к туристическим автобусам Neoplan Starliner занимает почётное место в конкуренции.
Setra S531
Двухэтажный комфортабельный гигант.
Помимо двух этажей с большим количеством мягких комфортных мест для пассажиров, данный экземпляр может удивить
- наличием кухонного блока с двумя машинами для приготовления кофе,
- розеткой в 220 вольт,
- специальными разъёмами для зарядки мобильных устройств,
- холодильным боксом для напитков.
Часть посадочных мест имеет общий большой стол для удобного ведения переговоров и совместной работы.
MAN Lion
Скромный, но функциональный экземпляр. С виду данный автобус мало чем может удивить, но внутри располагается целая идиллия для передвижения командой. В хвостовой части расположен небольшой офис для ведения переговоров, а в центральной части – обычные места для пассажиров.
Итог
Прогресс в создании автобусов не стоит на месте, и с каждым годом появляются новые экземпляры, производители которых всячески стараются удовлетворить всевозможные потребности. Основной целью в производстве каждого автобуса является создание атмосферы, в которой каждый пассажир будет чувствовать себя максимально комфортно.