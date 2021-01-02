Toyota представила сверхкомпактный двухместный электромобиль Tiny C+pod с двигателем 9 кВт, батареей 9 кВтч и ценником $16,000

Японский автопроизводитель Toyota анонсировал сверхкомпактный электромобиль Tiny C+pod, характеристики которого существенно отличаются от привычных электрических моделей. Впрочем, новинка будет продаваться на японском рынке, где пользователи давно привыкли к миниатюрным автомобилям.

Габариты модели Toyota Tiny C+pod составляют 2490x1290x1550 мм (вес — 670-690 кг) — это меньше, чем у Smart ForTwo (2500x1520x1530 мм). С учетом минимальной ширины (1290 мм) и радиуса поворота (3,9 м) использовать его логичнее всего на узких улочках японских городов, а не на трассе.

В движение заднеприводная модель приводится электродвигателем с максимальной пиковой мощностью всего 9 кВт (постоянная мощность — 2,6 кВт) и крутящим моментом 56 Нм. В результате электромобиль способен разогнаться только до 60 км/ч. От полного заряда батареи емкостью 9,06 кВтч Toyota Tiny C+pod проезжает до 150 км по измерительному циклу WLTC со средним расходом 54 Втч/км. Полный заряд батареи от сети 200В/16А длится 5 часов, от сети 100В/6А — порядка 16 часов.

Стоимость электромобиля Toyota Tiny C+pod в Японии составит $15,940 за версию Grade X и $16,580 за версию Grade G, продажи бизнес-клиентам стартуют в 2021 году, всем желающим — в 2022 году.

Источник: elektrovesti.net

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