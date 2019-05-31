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Трамвай №12 в понедельник ненадолго сменит маршрут

Трамвай №12 в понедельник ненадолго сменит маршрут

Движение трамваев по ул. Сумской и Белгородскому шоссе, на участке от разворотного круга «Парк им. Горького» до Лесопарка, будет запрещено с 9:30 до 13:30 3 июня.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на этот период трамвай №12 будет курсировать следующим образом: Ивановка - ул. Большая Панасовская - пер. Лосевский - пер. Пискуновский - Рогатинский проезд - ул. Клочковская - Клочковский спуск - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая – пл. 1 Мая - парк им. Горького.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев по Белгородскому шоссе, 2.

Агентство Телевидения Новости

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